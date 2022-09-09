وصول 3 طائرات مساعدات إماراتية إلى باكستان

أبوظبي (الاتحاد) , شعبان بلال وأحمد عاطف (القاهرة، إسلام آباد)

أعلنت سفارة الدولة في باكستان، أمس، وصول ثلاث طائرات تحمل مساعدات إغاثية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة إسلام آباد ومدينة كراتشي ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول.

وكتبت سفارة الإمارات في إسلام آباد، على حسابها الرسمي على «تويتر»، أن هذه المساعدات تأتي «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في باكستان».

وأضافت السفارة: «وصلت اليوم طائرتا إغاثة إلى مدينة إسلام آباد وطائرة إلى مدينة كراتشي، محملة بأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية، ليصل عدد الطائرات إلى 34 طائرة».

وتحت إشراف سفارة الدولة في إسلام آباد والقنصلية العامة للدولة في كراتشي، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مساعدات إنسانية وطروداً غذائية وخيماً في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليمي بلوشستان والسند بجمهورية باكستان الإسلامية.

رسالة محبة وأخوة

لاقت مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإغاثية لمتضرري السيول والفيضانات في باكستان والسودان ترحيباً واسعاً في إسلام آباد والخرطوم، وكذلك المجتمع الدولي، خاصة مع نجاحها في تخفيف معاناة مئات الآلاف من المتضررين جراء تلك الكوارث الطبيعية.

وتواصل دولة الإمارات مساعداتها الإنسانية من مواد طبية وأدوية ومواد غذائية ودعم على الأرض من خلال الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة في دولتي السودان وباكستان على مدار الأيام الماضية، وهو ما أكد خبراء أنه ضمن سياسة دولة الإمارات الإنسانية تجاه العالم.

وقال خبراء ومحللون سياسيون من السودان وباكستان: إن الدعم الإماراتي أسهم بصورة كبيرة في تخفيف معاناة مئات الآلاف من شعبي البلدين المتضررين من السيول والفيضانات، مشددين على أن الإمارات دائماً حاضرة في وقت المحن وتمارس دورها عالمياً في المجال الإنساني.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم المناطق في باكستان منذ منتصف يونيو الماضي إلى أكثر 1343 قتيلاً، فيما تضرر أكثر من 33 مليون شخص، بخلاف تدمير أكثر من مليوني فدان من المحاصيل الزراعية وقرابة 4 آلاف كيلومتر من الطرق وغيرها من الخسائر المادية والبشرية.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي أن علاقات الإمارات وباكستان علاقة أخوة ومحبة، مضيفاً أن هذه العلاقات ليست وليدة اليوم لكنها تمتد إلى عشرات السنين.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات دائماً ما تكون حاضرة في أي أزمة تمر بها باكستان كالكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وزلازل وغيرها، وهو ما يحدث الآن من دعم للسودان غير مسبوق لمواجهة تلك الأزمة التي يمر بها الشعب السوداني.

وأشار رئيس مجلس علماء باكستان إلى أن هذه المساعدات رسالة محبة وأخوة واضحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات لأهل باكستان، لافتاً إلى التواصل المستمر بين قيادتي البلدين لمواجهة تلك الأزمة.

ووجه الأشرفي الشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها وشعبها على المساعدات المستمرة التي ساعدت الآلاف في باكستان، داعياً بقية دول العالم لأن تسير على خطى الإمارات لكي تتخطى باكستان هذه الأزمة التي أثرت سلباً على آلاف المواطنين.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 112 شخصاً مصرعهم في السودان، وتدمرت عشرات آلاف المنازل، وتأثر 226 ألف شخص، ومتوقع أن يصل هذا العدد إلى 460 ألف شخص بسبب الفيضانات التي ضربت ولايات عدة خلال الفترة الأخيرة.

الإمارات حاضرة

ذكرت الباحثة السودانية في جامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم أن الإمارات دعمت السودان منذ تعرضه لأزمة الفيضانات والسيول بآلاف الخيم وأطنان المواد الغذائية والمواد الصحية والعلاجات لدرء آثار السيول والأمطار الصحية.

وأضافت لـ«الاتحاد» أن الهلال الأحمر الإماراتي لعب دوراً فاعلاً في مساندة ومساعدة المتضررين عبر تشييد ما لا يقل عن ثلاثة معسكرات في ولاية نهر النيل في المناطق المتضررة، إضافة لعملية إجلاء وتسكين للأسر المتضررة والإشراف علي البرامج الإغاثية.

وحسب أسمهان إبراهيم فقد تضمنت المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات عبر الهلال الأحمر المستلزمات التي تحتاجها الفرق الطبية في الطوارئ وإسعاف المصابين والمضادات الحيوية الأدوية المنقذة للحياة التي يحتاجها سكان تلك المناطق المنكوبة، لافتة إلى أن المساعدات شملت ولاية الجزيرة في منطقة المناقل، بالإضافة للمتضررين في الخرطوم.

وذكرت الباحثة السودانية أن إغاثة الإمارات تساعد ما لا يقل عن 140 ألف شخص، مشيرة إلى أن المساعدات تُعد مساهمة كبيرة تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين السودان ودولة الإمارات، وأن الإمارات حاضرة دائماً في محن الشعب السوداني.

وأكدت أن الإمارات كانت في الكثير من المواقف ساعداً أيمن للسودان في تحقيق استقراره الاقتصادي والسياسي وليس فقط مواجهة السيول والفيضانات.