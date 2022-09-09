«مدني رأس الخيمة» يتفقد المباني للتحقق من اشتراطات السلامة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تواصل إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة زياراتها الميدانية الموجهة إلى مختلف المباني السكنية والتجارية الواقعة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، وذلك للوقوف على مدى التزامها بمختلف اشتراطات الأمن والسلامة.

وتتجه الإدارة نحو إطلاق الحملات الميدانية الموجهة إلى تلك المباني من منطلق الحرص على تفقد المواقع وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، عبر ضمان تطبيق كافة المباني للاشتراطات الوقائية المعتمدة التي تسهم في تأمينها والقاطنين فيها وحمايتهم من مخاطر الحوادث والحرائق.

وقال العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني لـ «الاتحاد»: إن الإدارة ممثلة في قسم الحماية المدنية والسلامة تحرص على تخصيص فرق عمل ميدانية لتنفيذ الزيارات الدورية الموجهة إلى كافة المباني سواء السكنية أو التجارية، بهدف الوقوف على مدى التزامها وتقيدها بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة الوقائية وحماية الأرواح والممتلكات من خطر نشوب حودث الحريق.

وذكر أن تلك الحملات يتم خلالها تفقد الفريق المختص لعناصر السلامة وفرق السلامة المخصص لتنفيذ عمليات الإطفاء المبكرة إلى حين وصول فرق الدفاع المدني والآليات والمعدات، والتحقق من مخارج الطوارئ ونقاط التجمع ومدى توافر طفايات الحريق للتدخل السريع وغيرها من الاشتراطات، وذلك بهدف حمايتهم من مخاطر الحوادث الطارئة التي قد تتطلب فرق عمل وآليات بأعداد كبيرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، نظراً إلى كثرة أعداد الأفراد والأسر القاطنة فيها.

وكشف عن أن الإدارة تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ الزيارات الميدانية على المباني السكنية والتي بلغت بعدد 30 زيارة، وتم خلالها تعريف العاملين عليها بمتطلبات السلامة للحد من الحرائق والتقليل من الخسائر الناجمة عنها، وأهمية التركيز على مسألة الإخلاء في حال وقوع الحرائق وتسليط الضوء على خطورة الإخلال بأحد الاشتراطات والإجراءات الوقائية.

الحد من الأخطار

قال العميد محمد الزعابي : نعمل على تثقيفهم للحد من الأخطار المتوقعة والتقليل من الخسائر المادية قدر الإمكان، حيث تحرص الإدارة عبر تلك الزيارات على نشر التوعية بين الفئات العاملة في تلك المباني وكذلك الأهالي والأفراد بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد أن فرق الدفاع المدني من عناصر بشرية مؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة التي يتم تعزيز مهارات التدريب لديها في كيفية التعامل مع حوادث الحرائق باستمرار، يضمن استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي طارئ ومواجهة المخاطر والتحديات، فضلاً عن الآليات والمعدات المجهزة والمطورة لمكافحة الحرائق على استعداد تام للتواجد في مختلف المواقع بالوقت المحددة لمباشرة مهامها المطلوبة على أكمل وجه.