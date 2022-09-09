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قائد شرطة عجمان يشيد بتميز «مركز النعيمية»

سلطان النعيمي خلال جولته التفقدية (وام)
10 سبتمبر 2022 02:52

عجمان (وام)

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 أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتميز الأداء الذي حققه مركز شرطة النعيمية الشامل في مجالات الذكاء الاصطناعي وسرعة زمن الاستجابة، وإسعاد المتعاملين. 
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمركز بحضور العقيد علي جابر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم محمد عبد الله أبو شهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط في المركز، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث. 
وبدأ قائد عام شرطة عجمان الجولة بتفقد الطابور العسكري للتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية، كما تفقد سيارات المركز واطلع على آلية الفحص والصيانة للوقوف على جاهزيتها ومدى ملاءمتها للاستخدام. وتابع سعادته العمل في أفرع المركز، وأثنى على الجهود المبذولة في التحول الذكي لتقديم الخدمات، والتي كان لها الأثرالكبير في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التي يقدمها المركز، وأشاد بتميز المركز في توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال تقنية الميتافيرس في تعزيز جودة العمل الشرطي وإسعاد المتعاملين. 
وفي نهاية الجولة التفتيشية اطلع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي على الخطة الاستراتيجية لمركز شرطة النعيمية الشامل، مشيداً بجهود جميع العاملين وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه متمنياً لهم الاستمرار في التقدم.

شرطة عجمان
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