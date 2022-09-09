«المعرفة السياحية» توعي موظفي أتلانتس نخلة جميرا

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي منتجع وفندق أتلانتس نخلة جميرا، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وقال المقدم موسى مبارك، مدير إدارة الشرطة السياحية بالنيابة، إن المحاضرة التوعوية تأتي استكمالاً لجهود الإدارة لتعزيز وجود بيئة سياحية آمنة للسياح والزوار في الإمارة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر برنامج التوعية السياحية الداعم لمبادرة المعرفة السياحية، والذي انطلقت منه محاضرات لموظفي الفنادق والمنتجعات في دبي، للتوعية بسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح والزوار في الإمارة، وإرشادهم لخدمات شرطة دبي الذكية، وهو ما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة سياحية آمنة.

وشملت المحاضرة جميع أقسام وقطاعات الفندق، وتضمنت ضوابط وإجراءات التسجيل الفندقي، والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، والتوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح بإمارة دبي، وغيرها.