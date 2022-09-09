العاجل يتفقد قسم «K9» بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

قام العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بزيارة تفقدية لقسم التفتيش الأمني K9، للوقوف على مجريات العمل والخدمات المقدمة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. واستمع العميد إبراهيم العاجل، لشرح مفصل عن خطط سير العمل المطبّقة، ومدى جاهزية القسم في التعامل مع البلاغات الجنائية، كما اطلع على نتائج قسم (K9) في النصف الأول من عام 2022، وتم خلال الزيارة عرض لجاهزية الكلاب البوليسية.