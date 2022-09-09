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الإمارات

وصول 3 طائرات تحمل مساعدات إماراتية إلى باكستان

وصول مساعدات إماراتية إلى باكستان
9 سبتمبر 2022 23:10

أعلنت سفارة الدولة في باكستان، اليوم الجمعة، وصول ثلاث طائرات تحمل مساعدات إغاثية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة إسلام آباد ومدينة كراتشي ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول.

  • مساعدات إماراتية إلى باكستان
    مساعدات إماراتية إلى باكستان

وكتبت سفارة الإمارات في إسلام آباد، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن هذه المساعدات تأتي «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في باكستان».

وأضافت السفارة «وصلت اليوم طائرتا إغاثة إلى مدينة إسلام آباد وطائرة إلى مدينة كراتشي، محملة بأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية، ليصل عدد الطائرات إلى 34 طائرة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
مساعدات إنسانية
باكستان
جسر جوي
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سيول
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