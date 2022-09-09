الهلال الأحمر يواصل توزيع مساعدات على متضررين من سيول باكستان
الهلال الأحمر يواصل توزيع مساعدات على متضررين من سيول باكستان
9 سبتمبر 2022 19:48
يواصل الفريق الإغاثي الميداني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمتابعة من سفارة الدولة في إسلام آباد، عملية الدعم الإنساني للمتضررين من فيضانات باكستان على مدار الساعة، وفقا لما نقله الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسلام آباد على موقع تويتر.
وأضاف الحساب أن الفريق الميداني "يشرف على إيصال وتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة من مواد غدائية وطبية وخيم للمتضررين من الفيضانات والسيول في مختلف المناطق الباكستانية".
في تغريدة أخرى، أكد الحساب "تحت إشراف سفارة الدولة في إسلام آباد والقنصلية العامة للدولة في كراتشي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفذ مشروع مساعدات إنسانية وطرود غذائية وخيم في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليمي بلوشستان والسند بجمهورية باكستان الإسلامية".