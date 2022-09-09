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حاكم الفجيرة يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

حاكم الفجيرة يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
9 سبتمبر 2022 19:06

 بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك تشارلز الثالث والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق.

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كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
الملك تشارلز الثالث
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