الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. تكون سرعتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:53 والثاني عند الساعة 07:48. بحر عمان يكون خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:48 والمد الثاني عند الساعة 19 :10 والجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 03:59.