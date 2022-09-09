قرقاش يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لليمن

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة اليمنية ويوقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. وأشاد معاليه - خلال اللقاء - بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بشأن الأزمة اليمنية، مؤكداً ضرورة العمل على تسوية سلمية للأزمة وتعزيز فرص وقف إطلاق نار دائم لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل. وقال إنه على المجتمع الدولي دفع كافة الأطراف اليمنية للبدء بحوار جاد يشمل كافة المكونات اليمنية لإنهاء الحرب، والخروج باليمن من أزمته وتجنيب الشعب اليمني المعاناة الإنسانية التي يعيشها منذ سنوات. وأكد دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن والرامية إلى إحلال السلام بما يضمن استقرار وازدهار اليمن. واطلع معاليه من المبعوث الأمريكي على الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، وتعزيز فرص التوصل لحل سياسي شامل، مشيداً بالدور الذي يقوم به المبعوث تيموثي ليندركينغ في هذا الإطار. بدوره ثمن المبعوث الأميركي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم كافة الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في اليمن.