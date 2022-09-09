السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 24 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 24 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون
9 سبتمبر 2022 14:02

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أعماله في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون ، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس ، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين /الأنظمة/ ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومشروع النظام /القانون/ الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز. ?كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول المجلس للعام 2022م. وقد ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع .. سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة العدل والمستشار عادل عبد الله المرزوقـــي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.

أخبار ذات صلة
الإمارات وإليزابيث الثانية.. محطات تاريخية
رئيس الدولة ونائبه والحكام يعزون الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث
المصدر: وام
الإمارات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©