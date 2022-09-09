الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 24 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أعماله في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون ، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس ، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين /الأنظمة/ ولجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومشروع النظام /القانون/ الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز. ?كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول المجلس للعام 2022م. وقد ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع .. سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة العدل والمستشار عادل عبد الله المرزوقـــي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.