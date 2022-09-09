حاكم أم القيوين يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جلالة الملك تشارلز الثالث وإلى الأسرة الملكية وكافة الشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ببرقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.