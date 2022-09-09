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الإمارات

الإمارات تعلن تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الإمارات تعلن تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية
9 سبتمبر 2022 13:18

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري.

وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطانى الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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المصدر: وام
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