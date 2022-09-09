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"قضاء أبوظبي": حل 69% من النزاعات الأسرية ودياً

مقر دائرة قضاء أبوظبي
9 سبتمبر 2022 13:21
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  • تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من حل 69% من النزاعات الأسرية ودياً خلال النصف الأول من 2022.
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