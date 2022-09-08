«شرعية صندوق الزكاة» تؤكد على دقة احتساب الفريضة

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة اجتماعها الرابع من العام الحالي عن طريق الاتصال المرئي برئاسة الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وطالب محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد سليمان البلوشي، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي عضو ومقرر اللجنة.

وثمن الدكتور العلماء جهود قيادة الصندوق في إبراز دور الزكاة وتمكينها في المجتمع. واستعرضت اللجنة جدول أعمال الاجتماع، وبعد المداولة والنقاش أصدرت عدة قرارات، وهي اعتماد تصنيف القائمة المحدثة للشركات المساهمة في أسواق الدولة، واعتماد القائمة المحدثة بناء على المعايير الشرعية لاحتساب زكاة الشركات، بما يراعي نية المساهم وطبيعة عمل كل شركة، حيث تم اعتماد التصنيف للقائمة المحدثة بما يشمل 84 شركة مساهمة في سوق أبوظبي المالي و64 شركة مساهمة في سوق دبي المالي و6 شركات في ناسداك دبي.

وجاء تصنيف اللجنة الشرعية للقائمة من أجل تحديث قاعدة بيانات برنامج زكاة الأسهم الإلكتروني بما يواكب التطورات الجديدة على الأسواق المالية، بالإضافة والتعديل.

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة لأن يحرص المسلم على احتساب قيمة الزكاة بدقة، مستعينين بالخدمات الرائدة التي يقدمها لهم صندوق الزكاة على مختلف الوسائل والتقنيات الحديثة.

برنامج زكاة الأسهم

يقدم برنامج زكاة الأسهم للمساهمين تجربة آمنة لاحتساب زكاة الأسهم ويراعي نية تملكها هل هي بقصد الاتجار بها فتكون الزكاة على حسب القيمة السوقية يوم احتساب الزكاة، أو هي بقصد التملك والادخار فتختلف الزكاة حينها على حسب نوع نشاط الشركة ووفق التفاصيل التي تم بناء البرنامج عليها.