تعاون بين أكاديمية ربدان و«كهرباء الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية ربدان وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في بناء القدرات متعددة التخصصات. شهد توقيع الاتفاقية في مقر أكاديمية ربدان، أبوظبي، كلٌّ من الدكتور فيصل عبيد العيّان نائب رئيس الأكاديمية، وعثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات.

وسيتعاون الطرفان في مجالات إستراتيجية متعددة لتطوير برامج تدريب علمية وأكاديمية ذات مستوى عالمي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.