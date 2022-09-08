«هيئة المعاشات» يعقد اجتماعه الرابع لـ 2022

أبوظبي (وام)

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الرابع للمجلس الذي عقد أمس الأول.

بدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي وأعضاء المجلس، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلع على جدول متابعة القرارات والتوصيات المنبثقة عنه، كما صادق على قراراته المتخذة بالتمرير وعلى القرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت في اجتماعيها 5 و6 لسنة 2022 كإحدى اللجان المنبثقة عنه.

واطلع المجلس على تقرير المدير العام عن أعمال القطاعات الرئيسة في الهيئة وهي قطاع الاستثمار، وقطاع المعاشات، وقطاع الخدمات المساندة، وقطاع التكنولوجيا الرقمية، كما اعتمد البيانات المالية للربع الأول، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

احصائيات

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أغسطس 2022 تشير إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى /7534/ جهة مقارنة بنحو /7060/ جهة عمل في أغسطس من عام 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى /88370/ مشتركاً، مقارنة بنحو /85984/ مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين التابعين للهيئة ووزارة المالية إلى نحو /26.996/ متقاعدا مقارنة بنحو /25.094/ متقاعداً في أغسطس 2021، كما ارتفع عدد المستحقين إلى نحو /18.626/ مستحقاً، مقارنة بنحو /17.530/ مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مستوى النفقات التأمينية للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين التابعين لهيئة المعاشات، فقد بلغت قيمتها /455.467.005/ دراهم في أغطس 2022، مقارنة بنحو /347.004.531/ درهماً في أغسطس 2021.