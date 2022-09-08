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«الاتحادية للموارد البشرية» و«دار البر» تطلقان حملة إنسانية

«الاتحادية للموارد البشرية» و«دار البر» تطلقان حملة إنسانية
9 سبتمبر 2022 02:53

دبي (وام)

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع جمعية دار البر حملة «ساهم في تعليمه»؛ لتوفير 20 جهاز حاسب آلي بقيمة 54 ألف درهم لأطفال قرية فقيرة في مالاوي. 
وأوضحت شمسة محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة أن الحملة تأتي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار دعم الجهود الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تأمين التعليم الجيد لكافة أطفال العالم ودعم المشروعات والمبادرات التعليمية التنموية في دول العالم الفقيرة.  ولفتت إلى أن الحملة تأتي ثمرة التعاون البناء مع جمعية دار البر حيث أطلق الجانبان خلال الأعوام القليلة الماضية عشرات المبادرات الخيرية والإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها. وأشارت إلى أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية، لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والجمهور للمشاركة في فعل الخير والمساهمة من خلال حسابات الهيئة المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
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