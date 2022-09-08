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الإمارات

أمطار على مناطق في الدولة

(تصوير: محمد البلوشي)
9 سبتمبر 2022 02:53

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت أمس أمطار على بعض المناطق الشرقية من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية على تلك المناطق، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، كما تظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، فيما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، وفقاً لتقرير السمات المناخية عن سبتمبر الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً - وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. فيما يتوقع أن يكون الطقس ليوم غد رطباً على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتوقع أن يسود الأحد طقس رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وأشار المركز الوطني للأرصاد الى احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خلال فترات الصباح.

أمطار
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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