سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس رومانيا

بوخارست (وام)

قدم سلطان محمد ماجد العلي أوراق اعتماده إلى فخامة كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى بلاده، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة بوخارست. ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة يوهانيس، وتمنياتهما لرومانيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس يوهانيس، السفير، خلال لقائهما، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، مزيداً من التطور والنماء. وتمنى فخامته لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع بين دولة الإمارات ورومانيا، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير العلي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بوخارست، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.