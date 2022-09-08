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«محمد بن راشد للإدارة» تختتم برنامجها التدريبي في مصر

«محمد بن راشد للإدارة» تختتم برنامجها التدريبي في مصر
9 سبتمبر 2022 02:53

دبي (الاتحاد)

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 اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجها لتدريب وتأهيل مجموعة من القادة الحكوميين من جمهورية مصر العربية في إطار شراكة استراتيجية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المصري، وذلك خلال فعالية أقيمت أمس داخل مقر الكلية.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء الكلية: «سعداء اليوم بتخريج وتكريم نخبة من القيادات الحكومية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تسعى الكلية دوماً إلى المساهمة في تطوير الأداء الحكومي في مختلف دول المنطقة والعالم انطلاقاً من رسالتنا التي نحمل خلالها تجربة دولة الإمارات التنموية الرائدة وننشرها في العالم من أجل مستقبل أفضل للحكومات والشعوب. ونتوجه بشكر خاص إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر على شراكته المتميزة مع الكلية، آملين في تعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة». وقالت الدكتورة شريفة أحمد فؤاد المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر: «نشكر كلية محمد بن راشد على فرصة البرنامج التدريبي الذي أقيم انطلاقاً من شراكتنا الاستراتيجية مع الكلية، حيث كان البرنامج التدريبي لمجموعة من القيادات الحكومية المصرية متميزاً ويراعي مختلف الأبعاد التنموية التي نطمح من خلالها إلى المساهمة في رفد أداء مختلف المؤسسات الحكومية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية».

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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