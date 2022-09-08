سفير كازاخستان يزور «الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل حمد الكعبي، رئيس تحرير «الاتحاد»، ماديار مينيلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، يرافقه المستشار الإعلامي بالسفارة، وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الصحيفة في أبوظبي، استعراض مجالات وآفاق التعاون بين «الاتحاد» والمؤسسات الإعلامية في كازاخستان، بما يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً من خلال تبادل الزيارات والوفود الرسمية والقيم المشتركة التي تجمعهما من تسامح وحسن تعايش واحترام للآخر، حيث تستعد كازاخستان لاستضافة مؤتمر الأديان الأسبوع المقبل.

ويناقش المؤتمر ضمن جدول أعماله وثيقة الأخوة الإنسانية بحضور الزعماء الدينيين والمشاركين من مختلف دول العالم.

وأكد السفير الكازاخي أهمية اللقاءات بين الجانبين، ورحب رئيس التحرير من جانبه بتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الإعلامية في كازاخستان. وفي ختام الزيارة، قدم حمد الكعبي هدية تذكارية للسفير ماديار مينيلبيكوف، عبارة عن نسخة من العدد الأول لـ«الاتحاد» والصادرة قبل أكثر من خمسين عاماً، وكذلك نسخة من كتاب «مسيرة الـ50 ملحمة وطن» الذي يروي إنجازات الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية.