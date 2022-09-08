مجموعة جي 42 تُطلق سلسلة بودكاست جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة جي 42، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أمس عن إطلاق سلسلة بودكاست «G42onAIr»، المنصة الجديدة المُصممة لتزويد المستمعين في جميع أنحاء العالم بلمحة عن الخبرات التخصصية لدى أبرز قادة القطاع وخبراء التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي.

وتأتي السلسلة الجديدة التي تُنتجها مجموعة جي 42، لتعكس إسهامات المجموعة ومكانتها كجهة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ووجهة مفضّلة للعمل، ومؤسسة مسؤولة تُسخّر مزايا الذكاء الاصطناعي كقوة تعود بالفائدة على الجميع. حيث تهدف مجموعة جي 42 إلى تحويل البرنامج إلى منصة استراتيجية وأداة قيّمة لتبادل المعارف والاطلاع على أحدث تطورات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها، فضلاً عن التواصل مع القادة وصناع القرار في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويأخذ البرنامج الجديد، الذي تقدمه المتحدثة البارزة مي علي، التي تتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً استضافت وأدارت خلالها أكثر من 500 فعالية مباشرة، المستمعين في كل حلقة على مدى ثلاثين دقيقة كاملة في حوارات مُلهمة ومعمقة حول التكنولوجيا المبتكرة وحاضرنا ومستقبلنا الرقمي على حد سواء.