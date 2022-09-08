54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق برنامجها الخاص برعاية المواهب والكفاءات الإماراتية في قطاع الإعلام، حيث وقع الاختيار على 54 طالباً وطالبة من خمس جامعات في إمارة أبوظبي في إطار «مبادرة المواهب الإعلامية» التي أطلقتها الشركة تحت وسم #أجيال_إعلامية بهدف استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر المميزة من الطلاب الجامعيين في الإمارة. وخصّصت أبوظبي للإعلام للمشاركين في المبادرة برنامجاً تأهيلياً عالي المستوى لمدة ثلاثة أشهر، حيث جرى توزيع الطلاب المتدربين على جميع المنصات التابعة للشركة، وذلك تبعاً لتخصصاتهم الأكاديمية ومواهبهم في المجال الإعلامي أو الإنتاج الفني. وتوفر هذه المبادرة للطلاب فرصة تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يمكنهم من دخول سوق العمل من بوابة الشركة التي تُعتبر صرحاً إعلامياً رائداً في المنطقة.

وتتيح مبادرة المواهب الإعلامية التي أطلقتها أبوظبي للإعلام للطلبة المشاركين في البرنامج فرصاً تدريبية قيّمة لاكتساب الخبرات اللازمة ضمن قطاعات الأخبار والدراما والجرافيكس وصناعة المحتوى والإبداع والابتكار وغيرها من مجالات العمل الإعلامي، إضافة إلى التعرف على المسارات الوظيفية المختلفة التي توفرها أبوظبي للإعلام.

ويحصل الطلاب المشاركون في المبادرة بعد إتمام برنامجهم التدريبي، الذي يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات المهنية في مجال تدريب وتأهيل طلبة قسم الإعلام، على شهادة إنجاز من أبوظبي للإعلام، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية التوظيف في المستقبل، سواء في المنصات التابعة للشركة أو لدى أحد شركائها الاستراتيجيين في القطاع الإعلامي.

ونظّمت أبوظبي للإعلام يوماً تعريفياً للطلبة المشاركين في برنامجها التدريبي، الذين يمثلون كلاً من جامعة الإمارات وجامعة زايد وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة أبوظبي وكليات التقنية العليا أبوظبي، حيث كان في استقبالهم هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة، الذي ألقى كلمة ترحيبية بالمشاركين، إلى جانب مدراء إدارات الشركة، وقد جرى تسليم المتدربين بطاقاتهم التعريفية ومستلزماتهم التدريبية.

وبهذا الصدد، قال هيثم الكثيري المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: «تأتي استضافة هذه الكوكبة من الطلبة الجامعيين المتخصصين في مجال الإعلام في إطار مبادرة المواهب الإعلامية، وفي سياق سعي أبوظبي للإعلام إلى تجسيد رسالتها الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ودعم تطلعات المجتمع الإماراتي وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان».

وأضاف الكثيري أن مبادرة المواهب الإعلامية هي واحدة من مبادرات أبوظبي للإعلام ضمن جهودها التي تهدف إلى مواصلة الارتقاء بمكانتها الريادية وتقديم الخدمات الإعلامية بروح عالمية من منطلق الثقافة الوطنية الإماراتية، مؤكداً أن الشركة لا تدخر جهداً من أجل إعداد جيل من الكوادر الإماراتية القادرة على قيادة مستقبل القطاع الإعلامي الوطني والقيام بدور محوري على صعيد إنتاج وتطوير المحتوى الهادف والإبداعي والمتميز.

وتضمن اليوم الأول لمتدربي مبادرة المواهب الإعلامية تسليم الطلاب ملفات التدريب، وتقديم معلومات تعريفية عن أبوظبي للإعلام وإجراءات الصحة والسلامة ومقتطفات من اللائحة التنظيمية والميثاق المهني، التحق بعدها المتدربون بالأقسام المخصصة لهم، حيث تعرفوا على المسؤولين المباشرين الذين أطلعوهم على آلية المتابعة الدورية الأسبوعية والشهرية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المواهب الإعلامية التي أطلقتها أبوظبي للإعلام تهدف إلى استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر المميزة من الطلاب الجامعيين بإمارة أبوظبي، ومن ثم تأمين فرص عمل للمبدعين منهم، ممن يجتازون المراحل النهائية ويثبتون جدارتهم وقدرتهم على الانضمام إلى سوق العمل، حيث توفّر أبوظبي للإعلام فرص عمل في العديد من التخصصات الإعلامية وكذلك بالتعاون مع الشركاء في بعض القطاعات.

جلسات ولقاءات مفتوحة

نظمت أبوظبي للإعلام على مدى الشهور الماضية العديد من الجلسات واللقاءات المفتوحة مع طلبة الجامعات في أبوظبي، واختارت 54 طالباً من أصل 202 تقدموا للمشاركة في البرنامج، ما أدى إلى وصول أفضل الطلاب من خمس جامعات في إمارة أبوظبي للمرحلة النهائية. وشملت عملية الاختيار إجراء مجموعة من الاختبارات الأولية التي نظمتها دائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام مثل تجارب الأداء في مجالات التمثيل والتقديم التلفزيوني، وعرض المهارات الفنية في المونتاج والجرافيك والإخراج، وغيرها من المهارات الإعلامية. وحرصت اللجنة المكلفة من دائرة التلفزيون خلال زياراتها للجامعات على التعرّف على الطلاب الراغبين بالالتحاق بالبرنامج التدريبي عن قرب، والوقوف على إمكانياتهم ومهاراتهم من خلال العروض المباشرة التي قدمت على مسارح الجامعات وإرسال نماذج من أعمالهم، حيث تولت اللجنة المكلفة بمتابعة كل الأعمال المرسلة وتقييمها وفق معايير مهنية دقيقة.

تمكين وتنافسية

توجه الدكتور أحمد المنصوري رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات بالشكر لأبوظبي للإعلام على توفير هذه الفرصة التدريبية الاستثنائية لطلبة الإعلام بالجامعة، مشيرا إلى أن القسم حرص على دعوى الطلبة المميزين للانضمام إلى هذا البرنامج. وأكد أن قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات وفي إطار الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الرائدة في الدولة يهتم بإشراك الطلبة في مختلف الفرص التدريبية خارج المنهج الدراسي، وذلك لتمكينهم من المهارات الإعلامية المطلوبة لسوق العمل الإعلامي في الدولة والذي يشهد تنافسا شديدا لحاجة السوق إلى كفاءات ومهارات عالية للمقدمين عليه. وبدورهم عبر طلبة قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات عن سعادتهم بالانضمام إلى هذا البرنامج التدريبي المميز، متطلعين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة وصقل مواهبهم الإعلامية.