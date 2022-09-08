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حملة توعوية للسلامة العامة في أبوظبي

حملة توعوية للسلامة العامة في أبوظبي
9 سبتمبر 2022 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وافتراضية بشأن المباني والبيوت المتهالكة والآيلة للسقوط، من خلال مراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الوثبة، كل ضمن نطاقه الجغرافي. وهدفت الحملة، التي استمرت لمدة 5 أيام على التوالي، إلى توعية ملاك المباني بضرورة القيام بعمل الصيانة اللازمة لها، أو الاستعانة بجهات الاختصاص للقيام بصيانة وترميم المبنى المتهالك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وعلى المظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي، والقضاء على مشوهات المظهر العام.
وتضمنت الحملة في الشق الميداني منها قيام فرق التفتيش التابعة لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية بعمل زيارات ميدانية لجميع المناطق التي شملتها الحملة، وذلك لرصد المباني والبيوت المتهالكة والآيلة للسقوط، وتوعية ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها وترميمها أو هدمها، حفاظاً على سلامة القاطنين فيها وسلامة أفراد المجتمع، وكذلك حفاظاً على المظهر العام والمشهد الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي.
كما تضمنت الحملة في الجانب الافتراضي منها توعية ملاك المباني في النطاق الجغرافي للحملة بأهمية وضرورة الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من أية أضرار قد تسببها المباني والبيوت المتهالكة والآيلة للسقوط، حيث تم إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية للفئات المستهدفة من الحملة، بالإضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر- انستغرام- فيس بوك- سناب شات) وعبر تطبيق «فريجنا»، تتعلق بأهداف الحملة والحفاظ على المظهر العام.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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