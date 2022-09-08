تفاهم بين «الإمارات الصحية» و«محمد بن راشد للإدارة»

دبي (الاتحاد)

وقع قطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تعزيز آفاق العمل المشترك، ووضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث والسياسات الصحية والتدريب والتطوير المهني، ضمن إطار تشاركي يعزز من بيئة العمل ويطور أدواتها.

جاء توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومدير إدارة الصحة النفسية، الدكتورة نور المهيري، وممثلين من مركز التدريب والتطوير، وإدارة البيانات والإحصاء التابعين للمؤسسة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الأبحاث الصحية وتبادل المعلومات والبيانات، وتطوير سياسات الخدمات الصحية، والتعاون في بناء القدرات وتقديم الشهادات العلمية المتعلقة بالخدمات الصحية بما يشمل الابتكار والممارسات المبنية على البراهين.

وأشاد الدكتور عصام الزرعوني بهذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار اهتمامات المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتوسيع نطاق الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تحقيق تطلعات المؤسسة الرامية إلى تعزيز جودة العمل وتطوير كفاءة الأداء وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة على المستويين المحلي والعالمي.