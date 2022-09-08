الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «الإمارات الصحية» و«محمد بن راشد للإدارة»

عصام الزرعوني وعلي المري خلال التوقيع (من المصدر)
9 سبتمبر 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محمد بن راشد للإدارة» تختتم برنامجها التدريبي في مصر
«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق استراتيجية لتمكين الشباب

وقع قطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تعزيز آفاق العمل المشترك، ووضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث والسياسات الصحية والتدريب والتطوير المهني، ضمن إطار تشاركي يعزز من بيئة العمل ويطور أدواتها.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومدير إدارة الصحة النفسية، الدكتورة نور المهيري، وممثلين من مركز التدريب والتطوير، وإدارة البيانات والإحصاء التابعين للمؤسسة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الأبحاث الصحية وتبادل المعلومات والبيانات، وتطوير سياسات الخدمات الصحية، والتعاون في بناء القدرات وتقديم الشهادات العلمية المتعلقة بالخدمات الصحية بما يشمل الابتكار والممارسات المبنية على البراهين.
وأشاد الدكتور عصام الزرعوني بهذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار اهتمامات المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتوسيع نطاق الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تحقيق تطلعات المؤسسة الرامية إلى تعزيز جودة العمل وتطوير كفاءة الأداء وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة على المستويين المحلي والعالمي.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©