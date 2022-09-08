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إجراء أول عملية لزراعة كلى في مدينة برجيل الطبية

خلال إجراء العملية (من المصدر)
9 سبتمبر 2022 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي في إجراء عملية زرع كٌلى لمريض مصاب بالفشل الكلوي، كان قد قدم خصيصاً من دولة كازاخستان للعلاج، حيث تبرع له أحد أفراد عائلته، وبذلك تعتبر أول جراحة يتم إجراؤها في مستشفيات برجيل القابضة ضمن برنامج زراعة الأعضاء الذي بدأت مدينة برجيل الطبية بتوفيره ضمن خدماتها المميزة.
وقال ناصر الريامي الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في مدينة برجيل الطبية: «نحرص ضمن مسؤوليتنا المجتمعية على تزويد المرضى بخدمة استثنائية ورعاية طبية فائقة الجودة ذات مستوى عالمي، وفخورون بإجراء عملية زرع الكلى لأول مرة في مستشفانا، ونأمل أن تستمر هذه الخدمات في تقديم أفضل الخيارات العلاجية للمجتمع، وجذب المزيد من الباحثين عن السياحة العلاجية إلى الإمارات في المستقبل». 
وأوضح الدكتور ريحان سيف استشاري الجراحة العامة ومدير برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية، أن المريض كان يعاني من فشل كلوي في مرحلة متأخرة ويخضع للغسيل الكلوي منذ مارس الماضي، وبالرغم من عمره المتقدم إلا أنه كان لائقًا بدنيًا ولا يعاني من أمراض مصاحبة أخرى، مما جعله مؤهلاً لعملية الزرع، وقد أجريت الجراحة بعد أن خضع المريض والمتبرع لتقييم شامل واُعتبرا مناسبين للإجراء. وقال الدكتور فينكات فيلانكي أستشاري أمراض الكلى ومدير خدمات زراعة الكلى بمدينة برجيل الطبية، الذي كان جزءًا من الفريق الطبي الذي أجرى العملية: إن مدينة برجيل الطبية تضم فريقا متعدد التخصصات مدعما بأحدث التقنيات ومختبراً تشخيصياً داخلياً قوياً وخدمات التصوير، ما يجعلها مركزاً متميزاً للرعاية الصحية الرباعية.

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4 ساعات
أجريت جراحة استئصال الكلية من المتبرع خلال 4 ساعات ، باستخدام تقنية جراحة تنظير للبطن ثلاثية الأبعاد الحديثة، والتي تسهم في تحسين سلامة المتبرعين و سرعة الاستشفاء ما بعد العملية، فيما استغرقت عملية زراعة الكلى للمتلقي 4 ساعات اخرى، و يتعافى حالياً المريض والمتبرع بشكل سريع وبصورة جيدة من دون وجود أي مضاعفات.

مستشفى برجيل
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