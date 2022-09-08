«الوطني للتخصصات الصحية» يعرف بسياسات الاعتماد

العين (الاتحاد)

نظم المعهد الوطني للتخصصات الصحية لقاء لتقديم عرض تعريفي شامل لأعضاء هيئة التدريس في مستشفى توام والذي شمل الرؤية الاستراتيجية التي تأسس عليها المعهد كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على التدريب التخصصي. وأكد الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، خلال العرض التوضيحي، على أهمية مراجعة سياسات ومتطلبات الاعتماد والالتزام بها للارتقاء بجودة التعليم الطبي. وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة وخطة العمل لرفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها.

واستعرض خلال اللقاء الخدمات الإلكترونية E-Services، التي يقدمها المعهد من ورش عمل لإعداد المقيمين وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال الاختبارات والتقييم، كما عرض خدمات الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي التخصصي.