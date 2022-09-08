18 سبتمبر.. آخر موعد لقبول ترشيحات جوائز «حمدان التعليمية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أن 18 سبتمبر الجاري سيكون آخر موعد لقبول ترشيحات الدورة الخامسة والعشرين من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والتي بدأ الترشح لها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي. وتشمل الجائزة 9 فئات متنوعة للراغبين في المشاركة من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، وتشهد منصات تلقي الطلبات إقبالاً كبيراً في كافة الفئات.

تضم الجائزة فئات الطالب المتميز (محلي)، الطالب المتميز (خليجي)، والطالب الجامعي المتميز (محلي) وجائز المعلم المتميز (محلي وخليجي)، وجائزة التربوي المتميز (محلي)، والمدرسة المتميزة (محلي وخليجي)، وجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز، وجائز المؤسسات الداعمة للتعليم (محلي).

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إن المؤسسة وهي تحتفل بيوبيلها الفضي في دورة جوائزها الخامسة والعشرين، تواصل جهودها في مساندة النظام التعليمي من خلال حزمة البرامج التي تقدمها في مجالات التميز التعليمي واكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وأضاف: الخبرة التراكمية للمؤسسة ساهمت على مدى 25 عاماً في إثراء تطوير التعليم في الدولة وساندت جهود المنظمات الإقليمية والدولية في دعم برامج التعليم الموجه إلى العديد من الأقاليم والمجتمعات.وأوضح الدكتور المهيري، أن المؤسسة وخلال السنوات الماضية بذلت جهوداً كبيرة لتطوير الجائزة بما يواكب المعايير العالمية، حيث قامت مؤخراً بوضع مجموعة من المعايير والآليات الجديدة للتقييم والتحكيم للدورة الخامسة والعشرين للجائزة، بهدف رفع مستوى المشاركة من خلال تطوير قدرات أعضاء لجان التحكيم ودعم مهاراتهم التحكيمية وتزويدهم بالمعايير والآليات الجديدة، بإطلاق برنامج المحكم المعتمد والذي اشتمل على العديد من الدورات التدريبية لفئات الجائزة المختلفة وتقييم أدائهم ومن ثم منحهم شهادات ورخص المحكم المعتمد وذلك بهدف رفع مستوى المشاركة في منافسات المؤسسة وزيادة فرص الفوز بمختلف فئات الجائزة، وبالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بتدريب المشاركين وتعريفهم بمعايير فئات الجائزة ومتطلباتها لتمكينهم من المشاركة بشكل فعَّال من خلال البرامج التدريبية الافتراضية والأفلام التعريفية وعقد اللقاءات وزيارات ميدانية للجامعات والمدارس لزيادة الوعي وعقد جلسات للرد على الاستفسارات. كما خصصت خدمة الخط الساخن للرد على الاستفسارات، إضافة إلى الرد من خلال الموقع الإلكتروني.واختتم المهيري:«إن معدل المشاركات حتى اليوم جيد جداً وخاصة في فئة الطالب المتميز، ويعد بنسبة نموٍ مبشرة تعكس ثقة واهتمام المجتمع التربوي بجوائز المؤسسة وهو ما يدعو إلى فخرنا واعتزازنا بمستهدفينا وشركائنا الدوليين والإقليميين والمحليين».