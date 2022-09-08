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جامعة خليفة تستضيف مؤتمر «التايمز للتعليم العالي»

جامعة خليفة تستضيف مؤتمر «التايمز للتعليم العالي»
9 سبتمبر 2022 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس،  استضافة مؤتمر مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022 بهدف التركيز على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في انتهاج عملية التحول الرقمي والتوسع في ذلك على المستوى الدولي لتلبية حاجات الطلبة والمجتمع.
وسينعقد المؤتمر، الذي يحمل اسم «التعليم العالمي لمستقبل رقمي»، في الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر في حرم جامعة خليفة الرئيس، وسيشهد المؤتمر حضور  معالي  الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، والذي سيلقي كلمته في الجلسة المعنونة بـ «ثورة التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بدأت الآن». إضافة لذلك، سيضم المؤتمر نخبة من رواد التعليم والمسؤولين والشركاء في القطاع الصناعي، كما سيشهد استعراضًا لأحدث التكنولوجيات والمشاريع الناشئة الرامية لتسريع العملية التعليمية خلال العقد القادم من التحول الرقمي.وسيشارك في المؤتمر كل من السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة وفيل باتي، رئيس المعرفة في مؤسسة التايمز للتعليم العالي، حيث سيقدمان الكلمة الافتتاحية. 
و قال الدكتور عارف سلطان الحمادي: «يسعدنا أن نشارك في استضافة مؤتمر التايمز للتعليم العالي للجامعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 في أبوظبي وتسليط الضوء على الدور البارز لمؤسسات التعليم في تحريك عجلة التحول الرقمي، كما نؤكد على أن استضافتنا لهذا المؤتمر ستساهم في إبراز أهمية التكنولوجيا والابتكار في القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية والدور الذي تلعبه الدولة في التشجيع على البحوث الأكاديمية والملكية الفكرية».

جامعة خليفة
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