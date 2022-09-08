«شرطة دبي» تواصل نشر التوعية الأمنية في المدارس

دبي (الاتحاد)

واصلت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، نشاطات التوعية في المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ضمن فعاليات مبادرة «العودة للمدارس»، وذلك لنشر الوعي الأمني والمروري والسلامة العامة بين الطلبة.

وأكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي، في إدارة التوعية الأمنية، أن فرق العمل وبتوجيهات من العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ومتابعة بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، تواصل فعاليات النزول الميداني إلى مختلف مدارس إمارة دبي لنشر التوعية، حيث زارت ضمن خطة عملها مدرسة القيم، ومدرسة التربية الوطنية، والمدرسة الأهلية الخيرية، ومدرسة حماية، وروضة الورقاء، وروضة الشرطة.

وأشار إلى أن فرق العمل نظمت مسابقات توعوية للطلبة ووزعت عليهم الهدايا، إلى جانب تمكينهم من التعرف على دوريات شرطة دبي الفارهة، وتقديم محاضرات توعوية في الجانب المروري والسلامة العامة على الطريق وأثناء استخدام الحافلات المدرسية.