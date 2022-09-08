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«أميركية الشارقة» ضمن أفضل خمس جامعات في الاستدامة

«أميركية الشارقة» ضمن أفضل خمس جامعات في الاستدامة
9 سبتمبر 2022 02:52

الشارقة (وام)

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صنفت الجامعة الأميركية في الشارقة من بين أفضل خمس جامعات في جميع أنحاء العالم في المشاركة المجتمعية في مجال الاستدامة، بناءً على مؤشر الحرم الجامعي المستدام لعام 2022 الصادر عن جمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي، والذي يسلط الضوء على المبادرات المبتكرة وعالية التأثير من الكليات والجامعات التي قدمت تقرير تتبع الاستدامة وتقييم نظام التقييم/ستارز/ في آخر سنة تقويمية. 
وقالت روز آرمور، مديرة مكتب الاستدامة في الجامعة الأميركية في الشارقة: «نحن فخورون بتكريم الجامعة لمشاركتها المستدامة في الحرم الجامعي فلطالما آمنا بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون جزءًا من الجهود العالمية والوطنية في مواجه تحديات تغير المناخ والاستدامة، لذلك فنحن ملتزمون بتخريج طلبة لديهم فهم عميق لتحديات الاستدامة ولديهم الاستعداد أيضاً لمعالجتها بغض النظر عن مكان وجودهم ولقد قمنا بالعديد من المبادرات لترجمة أفضل الممارسات والابتكارات المستدامة إلى أفعال ولقد أثبت طلابنا أنهم مواطنون عالميون واعون يفهمون الاحتياجات المستدامة. 

 

أميركية الشارقة
الجامعة الأميركية
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