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عصف ذهني بشرطة رأس الخيمة لتعزيز جودة الحياة

خلال الجلسة (من المصدر)
9 سبتمبر 2022 02:52

رأس الخيمة (الاتحاد)

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عقد مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة جلستي عصف ذهني مع المدارس العاملة ضمن مناطق اختصاصه، والدوائر والهيئات الحكومية، وذلك بحضور اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ويوسف عبد الله البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم دكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس المركز  الذي قام بإدارة جلسات العصف الذهني. وأكد اللواء النعيمي حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على عقد جلسات العصف الذهني إيمانا منها بأهميتها في الخروج بأفكار وآراء ومقترحات تطويرية جديدة تدفع بمسيرة تطوير الخدمات الشرطية في الإمارة وتحقيق الأجندة والمؤشرات الوطنية في المجال الأمني وذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وبما يعزز الأمن والأمان للمواطن والمقيم ويرفع من مستويات الخدمات  المقدمة وفقافضل الممارسات.
من جانبه، أوضح المقدم دكتور يوسف عبدالله الطنيجي أن مثل هذه النوعية من جلسات العصف الذهني تهدف إلى تعزيز  مؤشرات الأداء الاستراتيجية وجودة الحياة في المجتمع وتحقيق مفهوم الباقات الموحدة للخدمات التي تسهم في خدمة الصالح العام.

رأس الخيمة
جودة الحياة
شرطة رأس الخيمة
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