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شرطة أبوظبي تنظم ورشة «البحث العلمي والتحول الرقمي»

متحدثون خلال الورشة (من المصدر)
9 سبتمبر 2022 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة تعريفية بعنوان «البحث العلمي والتحول الرقمي في التعليم»، بهدف إرشاد ومساعدة منتسبي القيادة شرطة أبوظبي في مجال البحث العلمي، بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية البحث العلمي في مواكبة رؤى وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم السياسات العامة، واستشراف المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأوضح العقيد دكتور سعيد علي الخييلي محاضر في الأكاديمية، إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالاستمرار في التعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات لتعزيز رؤية مبتكرة وداعمة لبيئة البحث العلمي والتطوير.
وقدم الدكتور فواز حبال الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات نبذة عن المركز ومهامه ورؤيته في تعزيز دور البحث العلمي في الإمارات مشيراً إلى أن المركز يواكب التطورات الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الإنسانية، وتصوغ الاستجابات المناسبة، وتضع الاستراتيجيات الملائمة لترسيخ مكانة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدمة، في السباق نحو الحداثة.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
التحول الرقمي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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