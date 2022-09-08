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شرطة عجمان تناقش استراتيجية جودة الحياة الأمنية

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
9 سبتمبر 2022 02:52

عجمان (الاتحاد) 

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع فريق معيار تحسين جودة الحياة بوزارة الداخلية، ورشة عمل لمناقشة استراتيجية جودة الحياة الأمنية، بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، وعدد من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد بشرطة عجمان.
قدم الورشة، المقدم الدكتور عمر راشد الشحي، مدير مركز البحوث واستطلاع الرأي بوزارة الداخلية، تناول فيها الجهود المبذولة في سبيل تحقيق رفاهية المجتمع كاستراتيجية أمنية طموحة تترجم عمل وزارة الداخلية وتدعم جهودها القائمة على رفع مستويات جودة الحياة الأمنية.
وأوضح الشحي، أن استراتيجية جودة الحياة الأمنية لوزارة الداخلية، المتمثلة بتعزيز رؤية حكومة الإمارات، تهدف إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم، من خلال تعزيز عمل الوزارة بفاعلية وكفاءة لتحقيق أعلى مستويات جودة حياة المجتمع والحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، عبر تبني مبادرات ومشاريع تطويرية وريادية تستخدم التقنيات الحديثة.

عجمان
شرطة عجمان
جودة الحياة
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