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«شرطة الشارقة» تشارك في «شراع» للذكاء الاصطناعي

«شرطة الشارقة» تشارك في «شراع» للذكاء الاصطناعي
9 سبتمبر 2022 02:52

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حرص شرطة الإمارة على المشاركة ‏في المنتديات والفعاليات المختلفة مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعريف المشاركين والحضور بما تقدمه من ‏ابتكارات ومشاريع نوعية، تعزز بدورها من جاهزية العمل الأمني.
جاء ذلك خلال مشاركة شرطة الشارقة، بورقة عمل في «منتدى الذكاء الاصطناعي» الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» مؤخراً في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف استعراض مجموعة من الحلول في الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها ‏العملية في مختلف القطاعات.
وأضاف اللواء سيف الشامسي، أن المنتدى يمثل أهمية من ‏خلال التوصيات والمخرجات التي ستنتج عنه، ‏ومقدماً استعداد شرطة الشارقة في تقديم الدعم الكامل ‏وتبني مشاريع الذكاء ‏الاصطناعي في مجال العمل ‏الأمني.‏

شرطة الشارقة
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
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