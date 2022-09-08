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تعزيز التعاون بين نيابتي دبي ورأس الخيمة

تعزيز التعاون بين نيابتي دبي ورأس الخيمة
9 سبتمبر 2022 02:52

دبي (الاتحاد)

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استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من نيابة رأس الخيمة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بإجراءات تنفيذ الاحكام المالية، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية هامة تخدم الجانبين. 
كان في استقبال الوفد يوسف أحمد بن غليطة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في النيابة العامة بدبي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض لأهم المحاور والبنود في الأحكام المالية المتبعة لدى النيابة العامة، منها إجراءات صرف فارق الغرامة وأمر دفع الأمانة، والتحديات الخاصة بالموازنة، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية بإدارة الشؤون المالية والإدارية.

دبي
رأس الخيمة
النيابة العامة
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