وصول 4 طائرات تحمل مساعدات من الإمارات إلى كراتشي

وصلت أربع طائرات تحمل مساعدات إغاثية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الخميس، ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الفيضانات والسيول. وكتبت سفارة الإمارات في إسلام أباد، على حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن هذه المساعدات تأتي «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير رحلات جوية لإغاثة المتضررين والنازحين من الفيضانات والسيول في باكستان». وأضافت السفارة «وصلت اليوم 4 طائرات إغاثية لمدينة كراتشي محملة بأطنان من الخيم والمواد الغذائية والمساعدات الطبية، ليصل عدد الطائرات إلى 31 طائرة».