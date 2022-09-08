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الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
8 سبتمبر 2022 18:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 18:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والمد الثاني عند الساعة51 :20 والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.

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المصدر: وام
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