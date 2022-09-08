الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

رئيس الدولة يستقبل رئيس المجلس الأوروبي
8 سبتمبر 2022 18:50

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس في قصر الوطن، معالي شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي بدأ زيارة عمل إلى الدولة.
بحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة الأعضاء في الاتحاد وسبل دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات.

تبادل صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي شارل ميشال وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء أهمية استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال عام 2023، إضافة إلى جهودها ودورها الاستباقي في تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمستدامة حول العالم لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة والإسهام في مواجهة تحديات التغير المناخي بجانب مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في إطار دعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.
كما تطرق اللقاء إلى النموذج التنموي والحضاري المتميز الذي تمثله دولة الإمارات في المنطقة، إضافة إلى موقعها الاقتصادي حيث بلغ حجم التبادل التجاري، غير النفطي، بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 51 مليار دولار أميركي خلال عام 2021. كما يقيم في الدولة نحو 250 ألفاً من مختلف الجنسيات الأوروبية ويزور دولة الإمارات سنوياً نحو أربعة ملايين سائح من أوروبا.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى الحرص المتبادل على توسيع آفاقها وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبها وبما يسهم في دعم مسارات التنمية والتعاون ويحقق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه الشعوب والدول.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

أخبار ذات صلة
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
رئيس الدولة: الملكة إليزابيث جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة
المصدر: وام
محمد بن زايد
شارل ميشال
المجلس الأوروبي
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©