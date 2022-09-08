الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الصحة» تحصل على شهادتين دوليتين في أمن وتقنية المعلومات

«الصحة» تحصل على شهادتين دوليتين في أمن وتقنية المعلومات
8 سبتمبر 2022 17:08

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادتي دوليتين الأولى في نظام إدارة أمن المعلومات "ISO 27001 " والثانية في نظام إدارة تقنية المعلومات "ISO 20000" وذلك بعد نجاحها في تطبيق أفضل المعايير المعتمدة للحصول على هاتين الشهادتين واستيفائها جميع اشتراطاتهما.

ويأتي حصول الوزارة على هذه المواصفات بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها فريق خبراء ومحكمين دوليين لضمان توافق الإجراءات المتبعة في الوزارة مع المعايير العالمية للجودة في مجال أمن تقنية المعلومات والتي تجسد حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات في نظم إدارة أمن المعلومات وذلك في إطار التزامها بمعايير الجودة الشاملة لتحسين تجربة المتعاملين وحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.

وأكد سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رحلة التميز والتطوير المؤسسي المستمر التي تعتمدها الوزارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية ونتيجة للجهود المثمرة ودليلاً على كفاءة الأداء وما تحقق من توظيف تقنيات وأنظمة رقمية متقدمة ..لافتاً إلى أن حصول وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادتي "الآيزو" يعبر عن مدى التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لنظم أمن تقنية المعلومات.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق أفضل المبادرات والحلول المبتكرة في نظم أمن وتقنية المعلومات بما يعزز جودة أداء منظومتها الصحية وترجمة إستراتيجية الإمارات في التحول الرقمي من خلال تسخير قدراتها المتطورة في حماية الأصول والبنى التحتية الرقمية بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية لبناء منظومة رقمية آمنة.

وأضاف الدشتي أن نيل هاتين الشهادتين يعكس حجم الجهود المبذولة في الوزارة لترسيخ بيئة مؤسسية محفزة وذات بنية تحتية تقنية داعمة للابتكار وتوظيف التكنولوجيا الذكية وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات متميزة تُسعد المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه لفت سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة إلى أهمية الجهود المبذولة لتحقيق معايير ومواصفات الجودة حيث كانت حصيلة خطط وبرامج فاعلة ظهرت نتائجها خلال فترتي التدقيق الداخلي والخارجي والتي أثمرت بالحصول على الشهادتين.

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©