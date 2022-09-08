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طيران شرطة أبوظبي تنقل طاقماً طبياً لإجراء جراحة لأم عربية

طيران شرطة أبوظبي تنقل طاقماً طبياً لإجراء جراحة لأم عربية
8 سبتمبر 2022 12:09

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية مهمتين إنسانيتين الأولى بنقل طاقم طبي لإجراء عملية قيصرية لأم عربية الجنسية حامل تعاني من حالة حرجة في مستشفى جزيرة دلما، والثانية بنقل طفليها التوأم بالطائرة لمستشفى مدينة زايد في منطقة الظفرة.
 
وكانت الطائرة قد باشرت مهامها بنقل الطاقم الطبي من مستشفى مدينة زايد إلى موقع الأم في مستشفى جزيرة دلما وأجرى لها عملية قيصرية تكللت بنجاح في ولادة طفلين توأم ناقصي النمو "خُدج" نقلتهما بواسطة الحاضنة في الطائرة إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العناية اللازمة.


وأوضحت طيران شرطة أبوظبي أن الحاضنة جهاز يستخدم خلال عمليات الإسعاف الجوي لتقديم مجموعة كاملة من العناية الطبية المركزة بأمان للأطفال ناقصي النمو والذين يحتاجون إلى النقل بين المستشفيات.
 
وأكدت  حرص المسعفين الجويين على توفير الرعاية الطبية اللازمة أثناء النقل إلى مستشفى مدينة زايد ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم أفضل الممارسات للمرضى وتوفير أحدث المعدات والأجهزة للعناية خلال عمليات النقل بالإسعاف الجوي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مدينة زايد
شرطة أبوظبي
طيران شرطة أبوظبي
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