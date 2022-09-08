«الداخلية» تحدد اشتراطات شراء الأسلحة من «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت وزارة الداخلية الراغبين في شراء وترخيص الأسلحة خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 الذي سينطلق 26 سبتمبر الجاري، إلى التقدم بالطلب عن طريق التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن شروط الترخيص تتيح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب شراء 3 قطع أسلحة قبل انعقاد المعرض، بشرط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 سنة ميلادية مع أخذ الموافقات المسبقة، ويجوز لغير مواطني الدولة التقدم بطلب شراء أسلحة بشرط تقديم عدم ممانعة من السلطات المختصة في دولته مصدقة من سفارة بلاده بالدولة.ويعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المكان الأمثل لاقتناء أحدث الابتكارات والمُنتجات عالية الجودة في قطاع أسلحة الصيد، وحصول هواة الصيد على كل ما يحتاجونه لممارسة هوايتهم المُفضّلة في الصيد من البنادق، المسدسات، الذخائر، بنادق مزخرفة للعرض، خناجر تراثية، سكاكين الصيد، والبنادق الهوائية، فضلاً عن أحدث المناظير وملابس ومُستلزمات رحلات الصيد، والتي تُقدّمها أفضل العلامات التجارية.

ويتنافس مُصمّمو أسلحة الصيد في العالم ومُصنعيها من الشركات والخبراء في تقديم السلاح الأفضل للصيادين. وفي كل عام تبرز ابتكارات لافتة ونادرة في عالم أسلحة الصيد بحكم ما تُقدّمه من فنّ وجودة ومتانة وأمان، ويتم صنعها خصيصاً لجمهور معرض أبوظبي للصيد.

وشهدت دورة العام الماضي من المعرض بيع أكثر من 2000 قطعة من أسلحة الصيد، بإجمالي مبيعات مباشرة في موقع الحدث تجاوزت 29 مليون درهم إماراتي، فضلاً عن عقد الصفقات، واعتماد وكلاء وموزّعين. وسجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية، حيث تمّ عرض العديد من الأسلحة المُصممة حديثاً بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية استقطبت عُشّاق الصيد بالسلاح.

وتُقام الدورة (ال 19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادمين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث.

وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض، «دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد» المُوجّه للعارضين، حيث تخضع عمليات بيع أسلحة الصيد للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام التام بها.

وقد طوّرت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول الأخرى.

وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات باقتناء 3 قطع سلاح من المعرض. كما ويُسمح لجميع الجنسيات من كافة الدول بشراء أسلحة الصيد، شرط تقديم وثيقة عدم ممانعة من السلطة المُختصّة في بلد المُشتري، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها.

وتشمل الأسلحة التي يُسمح شراؤها من معرض أبوظبي، بنادق الصيد، المسدسات لغاية عيار 9 ملم، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، الأسلحة الهوائية التي تقل عن 8 جول وهي لا تحتاج إلى ترخيص ويحق لمن هم دون السن القانوني شراؤها بموافقة ولي الأمر أو الوصي، وكذلك الأسلحة الهوائية التي تزيد عن 8 جول وهي تتطلب الحصول على ترخيص مُسبق وفق الإجراءات المُتّبعة.

ويُشترط على الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في قطاع أسلحة الصيد بمعرض أبوظبي، الحصول على تصريح مُشاركة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بوزارة الداخلية بالدولة بهدف استكمال إجراءات حُجوزاتهم في المعرض. ومن الضروري أن يتضمن التصريح نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى، مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع، والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وشحنها قبل 3 أسابيع من انطلاق الحدث، والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات، وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة.

ويخضع عرض أسلحة الصيد في المعرض لعدّة معايير، من ضمنها أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة، وعدم عرض الذخيرة الحيّة باستثناء النماذج المقلّدة، أو المقطعية التي تُظهر الأجزاء الداخلية للسلاح أو الذخيرة بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.