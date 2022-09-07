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محمد بن زايد: العمل المشترك يعزز السلام في منطقتنا والعالم

محمد بن زايد: العمل المشترك يعزز السلام في منطقتنا والعالم
8 سبتمبر 2022 01:45

أبوظبي (وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ليز تراس بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى ليز تراس بهذه المناسبة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: «خالص التهاني لمعالي ليز تراس بتوليها رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة الصديقة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.. وأتطلع إلى العمل المشترك بما يعزز العلاقات الإماراتية - البريطانية ويعود بالخير على بلدينا وشعبينا ويدعم السلام والازدهار في منطقتنا والعالم».

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