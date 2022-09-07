4 طلبة إماراتيين إلى تصفيات «دايسون» في الهندسة والتصميم
الفربق الاماراتي متحدثاً عن المشروع (تصوير أشرف العمرة)
8 سبتمبر 2022 00:58
دينا جوني (دبي) تأهّل أربعة طلبة إماراتيين من جامعة أبوظبي بوليتكنك إلى التصفيات النهائية لجائزة جيمس دايسون، التي تعمل على تحدي رواد الأعمال من الطلاب الجامعيين وحديثي التخرج في اختصاصات الهندسة والتصميم في الإمارات العربية المتحدة، لينجزوا «تصميم يحل مشكلة ما»، وتشجيع المشاركين على تقديم حلول واسعة النطاق ومفتوحة للمشاكل العالمية الملحّة. فيما فاز خمسة طلبة من جامعة هيريوت وات بالمركز الأول على المستوى المحلي عن مشروع FireOut. جاء ذلك خلال حفل نظمته إدارة الجائرة في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور الدكتور علي هلال النقبي، عضو لجنة تحكيم المسابقة في الإمارات، والدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، عضو لجنة تحكيم المسابقة في الإمارات.وشرح فريق الطلبة المواطنين عبد الرحمن الشامسي، حميد اليماحي، مهرة الرميثي، فاطمة المريخي، حمدان الشحي عن مشروعهم YESCOMPOST، الذي يعالج مشكلة نفايات الطعام من خلال تطبيق ذكي يرصد قرب انتهاء صلاحية الطعام في الثلاجة، فيكون على المقيمين في المنزل إما استهلاك الطعام، أو وضعه في جهاز خاص شبيه بسلة النفايات، فيحوّل الطعام إلى سماد عضوي. وأشاروا أن هذا المشروع من شأنه أيضاً تعزيز الوعي بشأن الزراعة المنزلية والزراعة الذكية والعامودية في المجتمع الإماراتي، من خلال استخدام السماد أو التبرّع به لآخرين.
ويمكن من خلال التطبيق الذكي بعد تطويره في المستقبل القريب، إضافة إمكانية توصيل أو تحميل السماد العضوي الذي تنتجه المنازل بفضل Yescompost. وتقوم حاوية السماد هذه التي تستخدم آلية لسحق الطعام بحركة دورانية وتخلطه بشكل آلي، بإعلام المستخدم عندما يكون السماد جاهزاً للاستخدام في الزراعة المنزلية. وقال الفريق: إن المشروع اليوم لا يزال في مرحلة البحث، آملين خلال المفترة المقبلة التمكّن من تحويله إلى منتج اقتصادي مربح، للمساهمة في الحدّ من تلك المشكلة. وأشاروا إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أكثر الدول في العالم إنتاجاً لنفايات الطعام لكل فرد، حيث يتم إهدار 38% من الطعام اليومي، وتزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% في شهر رمضان. أما نظام FireOut، فهدفه السيطرة على الحرائق البرية في المناطق التي تعاني من تكرار حوادث الحرائق لحماية الحياة البرية والأراضي عبر اعتماد تقنيات صديقة للبيئة. وانبثقت فكرة النظام من التغيرات المناخية التي أدت إلى تفاقم حدوث حرائق الغابات في مختلف أنحاء العالم، وتوقعات العلماء باستمرار هذه الحوادث الخطيرة وتزايد شدتها وتواترها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة. وحصل الفريق على مبلغ وقدره 24 ألف درهم إماراتي عن اختراعه الفائز FireOut، ليتم استخدامه في المرحلة التالية من عملية تطوير هذا الاختراع. ويضم فريق طلاب جامعة هيريوت وات كلّاً من تسنيم نوار، ودينا صباحات، وإيمان راشد، وزاهد رحمان، وزهرة تونجيكر. وقد تشكل الفريق عندما تم تكليفهم بمهام دراسية جامعية، وسرعان ما اكتشفوا شغفهم بالبيئة وحماية الأرض والناس من حرائق الغابات المميتة.