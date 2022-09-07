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سلطان القاسمي وحميد النعيمي يعزيان في وفاة هويدن معضد الكتبي

سلطان القاسمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة هويدن معضد سعيد الكتبي (وام)
8 سبتمبر 2022 01:45

الشارقة (وام)

 قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة هويدن معضد سعيد بن هويدن الكتبي. وأعرب سموه - خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة المدام - عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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  • حميد النعيمي معزياً في وفاة هويدن معضد الكتبي بحضور أحمد بن حميد وراشد بن حميد وحميد بن عمار والحضور (وام)
    حميد النعيمي معزياً في وفاة هويدن معضد الكتبي بحضور أحمد بن حميد وراشد بن حميد وحميد بن عمار والحضور (وام)

 كما قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له هويدن معضد سعيد بن هويدن الكتبي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة المدام في الشارقة. وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وخالد بن حمدان بن راشد النعيمي، وعبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان.

الشارقة
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عجمان
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