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صقر غباش يبحث هاتفياً التعاون مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي

صقر غباش يبحث هاتفياً التعاون مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي
8 سبتمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي – خلال اتصال هاتفي – مع معالي توماس باول غرودزكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات، بما يعزز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وقال معالي صقر غباش: إن العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدأت في العام 1988، قد نمت بصورة كبيرة، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي في سياق التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إلى جمهورية بولندا في عام 2015، كان لها الأثر الكبير حيث نتج عنها توسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الاقتصادي. لافتاً إلى أن هذه الزيارة أسهمت في دفع العلاقات إلى مستويات أعلى.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البولندي، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيزه.

صقر غباش
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