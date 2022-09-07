الخميس 8 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عهود الرومي: الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة

عهود الرومي وعلي بن سباع المري في لقطة جماعية مع المشاركين (من المصدر)
8 سبتمبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
"تنظيم الإعلام" يدعو أولياء الأمور إلى تفعيل ميزة الرقابة الأبوية على منصات الأفلام

التقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نخبة من قيادات الوزارات والجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية، المشاركين في برنامج «الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي»، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأكدت عهود الرومي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لضمان مستقبل أفضل، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.
وقالت: إن دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة في مختلف المجالات، وإن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين البلدين تمثل نموذجاً في التعاون العربي والدولي الهادف لإحداث تطوير شامل في العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الشراكة تغطي عدة محاور منها مشاركة التجارب الناجحة في التميز الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية وبناء القدرات الحكومية.

الإمارات
مصر
عهود الرومي
آخر الأخبار
شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 14:02
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
الرياضي
يوم حزين لـ «ابنة الملياردير» في فلاشينج ميدوز
اليوم 14:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزر العطلات في اليونان
اليوم 13:58
رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس
عربي ودولي
ليز تراس تكشف عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد
اليوم 13:48
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. يجتمعون في حب السعودية
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©