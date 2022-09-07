عهود الرومي: الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة

دبي (الاتحاد)

التقت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نخبة من قيادات الوزارات والجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية، المشاركين في برنامج «الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي»، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأكدت عهود الرومي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لضمان مستقبل أفضل، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.

وقالت: إن دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة في مختلف المجالات، وإن الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي بين البلدين تمثل نموذجاً في التعاون العربي والدولي الهادف لإحداث تطوير شامل في العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الشراكة تغطي عدة محاور منها مشاركة التجارب الناجحة في التميز الحكومي، وتطوير الخدمات الحكومية وبناء القدرات الحكومية.