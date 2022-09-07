القرقاوي: برنامج التميز الحكومي ثقافة مؤسسية ورحلة مستمرة من التطوير

دبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وأول رئيس لبرنامج دبي للتميز الحكومي «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخ التميز الحكومي كقيمة وطنية أساسية لتعزيز حياة الإنسان، وأصبحت رؤيته للتميز مصدر إلهام للكثير من الحكومات التي تسعى لتعزيز تنافسيتها». وأضاف معاليه أن «برنامج التميز الحكومي ليس مشروعاً حكومياً له خط نهاية وإنما هو ثقافة مؤسسية ورحلة مستمرة من التطوير والبحث عن أفضل وأسهل وأسرع الطرق لتحسين الخدمات والارتقاء بالقدرات وترسيخ الكفاءة في استخدام الموارد». وأكد معاليه: «إن دولة الإمارات رسخت موقعها كمركز عالمي لاستشراف واستدامة المستقبل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات الحكومية، وتعزيز الجاهزية والاستباقية في مختلف المجالات الحيوية».