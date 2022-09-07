«لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» تختتم أعمالها في دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، في دبي أعمال «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية» من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي وأعضاء المجلس العالمي للتميز، حيث ناقشت اللقاءات على مدار يومين نجاح دبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتميز والابتكار الحكومي، وإسهامات برنامج دبي للتميز الحكومي في تحقيق هذه المكانة من خلال برامجه ومبادراته وفعالياته المتخصصة، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إرساء معايير التميز والإبداع في العمل الحكومي، وتحفيز الجهات الحكومية في الإمارة على الارتقاء بالعمل نحو آفاق ريادية.

ابتكارات من النرويج

وبدأت لقاءات اليوم الثاني باستعراض المتحدث العالمي ترولز بيرج، جانباً من تجربة النرويج وأهم ابتكاراتها الرائدة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، حيث شهدت الجلسة عرضاً لأهم نماذج التميز والإبداع وتطوير الأداء، للوصول إلى سعادة أفراد المجتمع، مع التركيز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في ترسيخ التميز والريادة والتغلب على التحديدات.

وعقدت فعاليات اليوم الثاني عدداً من الجلسات الافتراضية، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان «أسعد بيئة عمل»، إنجازات محاكم دبي وبعض الممارسات التفصيلية ضمن أربعة محاور رئيسية، تشمل: الأنظمة والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، وإدارة المواهب، والحوافز والمكافآت، والتواصل والعلاقات الاجتماعية.

واستعرضت الجلسة التي استضافت إيمان عبدالرحمن الهرمودي، رحلة محاكم دبي نحو السعادة والتزامها المطلق بالعمل وفق الوثيقة الاستراتيجية للدائرة، التي تضع إسعاد الموظفين والمتعاملين كأولوية قصوى وغاية استراتيجية ومسؤولية وطنية، تماشياً مع التوجه الوطني نحو جعل السعادة قيمة إنسانية وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات.

التميز يقود للعالمية

وفي جلسة أخرى بعنوان «أفضل جهة في تقديم الخدمات»، أكد علي القرقاوي، أن تحقيق التميز في مسيرة مطارات دبي الممتدة لستين عاماً تم بفضل الرؤية المستقبلية الطموحة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، مستحضراً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «عندما تخطى مطار دبي مطار هيثرو تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل».

كما شهدت الجلسة استعراضاً لأبرز محطات التميز منذ افتتاح المطار عام 1960، وأبرز معايير التميز لمطارات دبي عالمياً من وجهة نظر المسافرين، المتمثل في انخفاض متوسط أوقات الانتظار عند التفتيش الأمني في منطقة المغادرين إلى 3 دقائق لـ97% من المسافرين.

أول نيابة تستخدم تقنية «البلوك تشين»

بدورها، استعرضت فاطمة بن حيدر من النيابة العامة في دبي والفائزة بجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها النيابة، والتي تشمل استراتيجية التحول الرقمي، واستراتيجية «البلوك تشين»، واستراتيجية أمن المعلومات، واستراتيجية دبي اللاورقية، واستراتيجية مشاركة البيانات بالإضافة إلى التطبيقات الذكية التي توفرها النيابة مثل إذن التفتيش الذكي، إلى جانب عضو النيابة الإلكتروني، وتطبيق قوانين دولة الإمارات، ومنصة النيابة العامة على دبي الآن، وموقع وتطبيق النيابة العامة، والتي تأتي جميعها ضمن استراتيجيات حكومة دبي.

رحلة الابتكار

وفي جلسة عقدت تحت عنوان «أفضل جهة في مجال الابتكار»، سلط الضوء الملازم أول خلف راشد غيث من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على رحلة الابتكار في الإدارة العامة والسياسات والمنهجيات الخاصة بالابتكار، وأكد خلال الجلسة، أن الإدارة العامة وضعت استراتيجية كاملة للابتكار متوائمة مع رؤيتها المستقبلية.

وفي جلسة عقدت تحت عنوان «أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم» التي عرضتها القيادة العامة لشرطة دبي ضمن جلسات اليوم الثاني من «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية»، تحدث سيف الفلاسي مدير إدارة سياسات الموارد البشرية في شرطة دبي، عن المسيرة التاريخية للمؤسسة في دعم أصحاب الهمم.

تحسين الأداء

شاركت د. حنان عبدالله المرزوقي في جلسة تحت عنوان «أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة»، واستعرضت خلال الجلسة تجربة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في تعزيز حوكمة الإدارة والتي أدت إلى حصولها على جائزة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، مؤكدة أن هذا الإنجاز سبقه تحقيق الإدارة للعديد من الإنجازات المحلية العالمية.

وفي جلسة افتراضية عقدت تحت عنوان «أفضل جهة في مجال التوطين»، تحدث يوسف إبراهيم الأكرف من هيئة كهرباء ومياه دبي، عن جهود وإنجازات الهيئة في مجال التوطين، والتزامها بترسيخ بيئة عمل إيجابية محفزة على التعلم والتطور للموظفين المواطنين.

وفي ختام فعليات اليوم الثاني، عُقدت جلسة حوارية شارك بها نخبة من الفائزين بأوسمة دبي للتميز الحكومي، وهم: الدكتورة عائشة النعيمي، مدير مركز الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي والفائزة بوسام دبي للموظف المتخصص، وزينب البلوشي، مدقق مالي رئيسي في محاكم دبي والفائزة بوسام دبي للموظف الإداري، وأدار الجلسة حسن المزروعي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.

وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على سبل تحقيق التميز على المستوى الشخصي والمهني، وكيفية تعزيز جوانب الابتكار لدى الكوادر الوطنية.